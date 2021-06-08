Испания
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#Испания

10 дебютантов сборной Испании – в стартовом составе на матч с Литвой. Молодежка играет вместо основы из-за коронавируса у Бускетса

вчера, 20:44

Последний товарищеский матч перед Евро-2020 Испания проведет 8 июня против Литвы.

Известен стартовый состав, в котором только у одного игрока – Брайана Хиля – есть опыт выступлений за сборную.

Состав:

Фернандес – О.Хиль, Мингеса, Гильямон, Кукурелья – Субименди – Диас, Вильяр, М.Гарсия, Б.Хиль – А.Руис.

6 июня стало известно, что коронавирусом заразился Серхио Бускетс. Испания отправила и решила, что матч против Литвы состоится, но сыграет не основная команда, а молодежка.

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