Испания
10 дебютантов сборной Испании – в стартовом составе на матч с Литвой. Молодежка играет вместо основы из-за коронавируса у Бускетса
вчера, 20:44
Последний товарищеский матч перед Евро-2020 Испания проведет 8 июня против Литвы.
Известен стартовый состав, в котором только у одного игрока – Брайана Хиля – есть опыт выступлений за сборную.
Состав:
Фернандес – О.Хиль, Мингеса, Гильямон, Кукурелья – Субименди – Диас, Вильяр, М.Гарсия, Б.Хиль – А.Руис.
6 июня стало известно, что коронавирусом заразился Серхио Бускетс. Испания отправила и решила, что матч против Литвы состоится, но сыграет не основная команда, а молодежка.
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