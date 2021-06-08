10 дебютантов сборной Испании – в стартовом составе на матч с Литвой. Молодежка играет вместо основы из-за коронавируса у Бускетса

6 июня стало известно, что коронавирусом заразился Серхио Бускетс. Испания отправила и решила, что матч против Литвы состоится, но сыграет не основная команда, а молодежка.

Проект «Гола»: самые интересные короткие факты о КАЖДОМ игроке Евро-2020