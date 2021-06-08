Нобель Арустамян
Евро-2020
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#Нобель Арустамян #Евро-2020

Нобель Арустамян не работает на Евро. Против его аккредитации выступил Азербайджан

вчера, 15:26

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Василий Уткин. Причина – отказ оргкомитета Азербайджана.

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель НЕ АККРЕДИТОВАН!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты, во всех странах.

И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? 

Понятно ведь, что Нобель и не поехал бы работать в Азербайджан. Теперь не поедет ни в Лондон, ни в Амстердам. Потому что вот такие вот бывают скоты на свете. Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», – написал Уткин.

Баку – один из 11 городов-организаторов турнира, в нем пройдут четыре матча (три игры группы А и четвертьфинал).

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Источник:
телеграм-канал Василия Уткина
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