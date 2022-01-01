Властелин колец: Кольца власти
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Телесериал по мотивам произведений Д. Толкина о Средиземье
Год выхода
2022
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Кто такие харфуты – темнокожие предки хоббитов из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Полный разбор
#Властелин колец: Кольца власти
«Властелин колец: Кольца власти» – основные факты: в каком облике появится Саурон и будет ли борода у женщин-гномов
#Властелин колец: Кольца власти
«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода
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Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
#Властелин колец