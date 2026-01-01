Властелин колец: Кольца власти

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Телесериал по мотивам произведений Д. Толкина о Средиземье
Год выхода
2022
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«Властелин колец: Кольца власти» – самый дорогой сериал: почему критики массово хвалят первый сезон, а зрители разносят его в отзывах
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#Властелин колец: Кольца власти
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Разбор финала первого сезона «Колец власти»: Саурон наконец-то раскрыт, но теперь есть новая интрига
#Властелин колец: Кольца власти
Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» – что уже известно: дата выхода, актеры, сюжет, новый герой
#Властелин колец: Кольца власти
25 фактов о сериале «Властелин колец: Кольца власти»: куда вложены деньги, почему так много негатива, как выстроен сюжет
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#Властелин колец: Кольца власти
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Разбираем скандал с отзывами на сериал «Кольца власти»: Аmazon правда цензурирует IMDb и стирает везде низкие оценки?
#Властелин колец: Кольца власти
Первые серии «Колец власти» – провал: диалоги не имеют смысла, только один персонаж раскрыт, а весь бюджет влит в картинку
#Властелин колец: Кольца власти
Кто такие харфуты – темнокожие предки хоббитов из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Полный разбор
#Властелин колец: Кольца власти
«Властелин колец: Кольца власти» – основные факты: в каком облике появится Саурон и будет ли борода у женщин-гномов
#Властелин колец: Кольца власти
«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода
#Властелин колец
Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
#Властелин колец