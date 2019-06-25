Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю

Завершен групповой этап Кубка Америки-2019. Результаты матчей третьего тура в группе С: Чили – Уругвай 0:1 (Кавани), Эквадор – Япония 1:1 (Мена – Накаджима).

Уругвай вышел с первого места, чилийцы вторые, японцы остались третьими и в плей-офф не попали. Благодаря этому с третьей строчки из группы В вышел Парагвай, который набрал всего лишь два очка.

Кто и когда сыграет в четвертьфиналах (время московское):

Бразилия – Парагвай (в ночь с 27 на 28 июня, 3:30)

В двух предыдущих матчах плей-офф (Копа-2011/2015) бразильцы вылетали от парагвайцев в 1/4 в серии пенальти

Венесуэла – Аргентина (28 июня, 22:00)

На прошлой Копе Аргентина грохнула Венесуэлу в 1/4 со счетом 4:1, но с тех пор в трех матчах не обыграла ее ни разу

Колумбия – Чили (в ночь с 28 на 29 июня, 2:00)

На пути к своей золотой Копе-2016 чилийцы обыграли колумбийцев в полуфинале (2:0), забив оба гола к 10-й минуте.

Уругвай – Перу (29 июня, 22:00)

И здесь схожая история – уругвайцы взяли Копу-2011, а в полуфинале выиграли 2:0 у Перу (дубль Суареса).

Покинули турнир: Боливия, Катар, Япония, Эквадор.