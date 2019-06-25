Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
Завершен групповой этап Кубка Америки-2019. Результаты матчей третьего тура в группе С: Чили – Уругвай 0:1 (Кавани), Эквадор – Япония 1:1 (Мена – Накаджима).
Уругвай вышел с первого места, чилийцы вторые, японцы остались третьими и в плей-офф не попали. Благодаря этому с третьей строчки из группы В вышел Парагвай, который набрал всего лишь два очка.
Кто и когда сыграет в четвертьфиналах (время московское):
Бразилия – Парагвай (в ночь с 27 на 28 июня, 3:30)
- В двух предыдущих матчах плей-офф (Копа-2011/2015) бразильцы вылетали от парагвайцев в 1/4 в серии пенальти
Венесуэла – Аргентина (28 июня, 22:00)
- На прошлой Копе Аргентина грохнула Венесуэлу в 1/4 со счетом 4:1, но с тех пор в трех матчах не обыграла ее ни разу
Колумбия – Чили (в ночь с 28 на 29 июня, 2:00)
- На пути к своей золотой Копе-2016 чилийцы обыграли колумбийцев в полуфинале (2:0), забив оба гола к 10-й минуте.
Уругвай – Перу (29 июня, 22:00)
- И здесь схожая история – уругвайцы взяли Копу-2011, а в полуфинале выиграли 2:0 у Перу (дубль Суареса).
Покинули турнир: Боливия, Катар, Япония, Эквадор.
Несколько цифр группового этапа:
• 9 очков набрала только Колумбия – стопроцентный результат и три победы.
• 8 голов забила Бразилия – лучшая результативность. Любопытно, что в трех таймах из шести бразильцы не могли забить ни гола.
• 0 пропущенных мячей только у бразильцев и колумбийцев.
• Никто из игроков не смог забить больше двух голов на групповом этапе. С двумя мячами – сразу девять человек, включая Санчеса, Суареса, Кавани и Коутиньо.
• Зато есть лучший ассистент – это чилиец Арангис с тремя голевыми передачами.
• Что интересно: лидер турнира по ударам – Бразилия (58), причем с серьезным отрывом, но в створ чаще них бьют даже перуанцы (а еще – Уругвай и Аргентина).
Четвертьфиналы состоятся на этой неделе, полуфиналы – на следующей (2 и 3 июля). Финал будет сыгран 7 июля.