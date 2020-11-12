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#Россия #Футбол #Молдавия

Все о матче Молдавия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать

10 часов назад

Сборная России сыграет в товарищеском матче с Молдавией. Игра состоится 12 ноября и начнется в 20:00 по Москве.

Это первый ноябрьский матч России. Впереди еще два – уже в Лиге наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все эти игры пройдут в гостях.

Идет второй тайм
Молдавия
0:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Россия

Что надо знать:

Антон ШунинМарио ФернандесИгорь Смольников и Артем Дзюба изначально были вызваны в сборную, но по разным причинам не сыграют. В команду отправились Сослан Джанаев, Дмитрий Живоглядов, Зелимхан Бакаев и Федор Чалов.

• У Антона ЗаболотногоАлександра Ерохина и Даниила Лесового – сомнительные тесты на коронавирус. UPD: в день матча их тесты дали отрицательный результат.

• Россия ни разу не победила в последних трех матчах – 1:2 от Швеции в товарищеской игре, 1:1 с Турцией и 0:0 с Венгрией – в Лиге наций.

• Россия трижды играла с Молдавией. В 2000 году победила в товарищеской игре 1:0, а в квалификации к Евро-2016 сыграла вничью 1:1 дома и выиграла 2:1 в гостях.

РФС

Россия – однозначный фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу – 1,28, на успех Молдавии – 15,25.

Где смотреть матч Молдавия – Россия

Прогноз на матч Молдавия – Россия

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