Все о матче Молдавия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
Сборная России сыграет в товарищеском матче с Молдавией. Игра состоится 12 ноября и начнется в 20:00 по Москве.
Это первый ноябрьский матч России. Впереди еще два – уже в Лиге наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все эти игры пройдут в гостях.
Что надо знать:
• Антон Шунин, Марио Фернандес, Игорь Смольников и Артем Дзюба изначально были вызваны в сборную, но по разным причинам не сыграют. В команду отправились Сослан Джанаев, Дмитрий Живоглядов, Зелимхан Бакаев и Федор Чалов.
• У Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового – сомнительные тесты на коронавирус. UPD: в день матча их тесты дали отрицательный результат.
• Россия ни разу не победила в последних трех матчах – 1:2 от Швеции в товарищеской игре, 1:1 с Турцией и 0:0 с Венгрией – в Лиге наций.
• Россия трижды играла с Молдавией. В 2000 году победила в товарищеской игре 1:0, а в квалификации к Евро-2016 сыграла вничью 1:1 дома и выиграла 2:1 в гостях.
Россия – однозначный фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу – 1,28, на успех Молдавии – 15,25.
Где смотреть матч Молдавия – Россия
Прогноз на матч Молдавия – Россия
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