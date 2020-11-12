Все о матче Молдавия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать

Что надо знать:

• Антон Шунин, Марио Фернандес, Игорь Смольников и Артем Дзюба изначально были вызваны в сборную, но по разным причинам не сыграют. В команду отправились Сослан Джанаев, Дмитрий Живоглядов, Зелимхан Бакаев и Федор Чалов.

• У Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового – сомнительные тесты на коронавирус. UPD: в день матча их тесты дали отрицательный результат.

• Россия ни разу не победила в последних трех матчах – 1:2 от Швеции в товарищеской игре, 1:1 с Турцией и 0:0 с Венгрией – в Лиге наций.

• Россия трижды играла с Молдавией. В 2000 году победила в товарищеской игре 1:0, а в квалификации к Евро-2016 сыграла вничью 1:1 дома и выиграла 2:1 в гостях.