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#Россия #Футбол #Молдавия

Прогноз на матч Молдавия – Россия

вчера, 20:55

Сборная России сыграет в товарищеском матче с Молдавией. Игра состоится 12 ноября, начало – в 20:00 по Москве.

Что известно о букмекерских котировках:

  • На победу России – 1,28.
  • Ничья оценивается в 6,45, а победа Молдавии – в 15,25.

Дополнительные варианты:

  • Победа России с форой (-1,5) – за 1,84.
  • Победа России с сухим счетом – 1,79.
  • В матче будет забито больше двух голов – за 1,83.
  • Александр Соболев забьет – за 2,1.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове Чалова после сомнительных тестов Ерохина и Заболотного: «Так как молодежная команда здесь, мы взяли игрока именно в ту позицию, в которой остался только Соболев, так как Ерохин и Заболотный выбыли. Я созвонился с Галактионовым, у него остается Игнатьев, а Чалов перешел к нам».

Главный тренер команды Молдавии Энгин Фырат высоко оценил соперника: «По моему мнению, это лучшая команда в России за последние 20 лет. Они играют очень агрессивно, прессингуют, имеют хороших фланговых нападающих, это дает хорошие результаты».

После матча с Молдавией Россия сыграет в Лиге наций против Турции 15 ноября и против Сербии – 18 ноября. Все эти игры пройдут в гостях.

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