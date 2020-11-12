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В сборной России все тесты на коронавирус – отрицательные. Ранее у Ерохина, Лесового и Заболотного были сомнительные
9 часов назад
Твиттер сборной России за день до товарищеского матча с Молдавией объявил о сомнительных тестах на коронавирус у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. Симптомов болезни ни у кого нет.
В день матча тестирование показало отрицательные результаты у всех игроков.
Матч с Молдавией начнется в 20:00 по Москве.
В ноябре у сборной России состоятся еще два матча в Лиге наций – против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Оба – в гостях.
Россия лидирует после четырех туров в группе Лиги наций с восемью очками. На одно меньше у Венгрии, на четыре – у Турции, на пять – у Сербии. Сербы уже потеряли шансы на первое место.
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