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#Россия #коронавирус #Молдавия

В сборной России все тесты на коронавирус – отрицательные. Ранее у Ерохина, Лесового и Заболотного были сомнительные

9 часов назад

Твиттер сборной России за день до товарищеского матча с Молдавией объявил о сомнительных тестах на коронавирус у Антона ЗаболотногоАлександра Ерохина и Даниила Лесового. Симптомов болезни ни у кого нет.

В день матча тестирование показало отрицательные результаты у всех игроков.

Матч с Молдавией начнется в 20:00 по Москве.

В ноябре у сборной России состоятся еще два матча в Лиге наций – против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Оба – в гостях.

Россия лидирует после четырех туров в группе Лиги наций с восемью очками. На одно меньше у Венгрии, на четыре – у Турции, на пять – у Сербии. Сербы уже потеряли шансы на первое место.

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