В сборной России все тесты на коронавирус – отрицательные. Ранее у Ерохина, Лесового и Заболотного были сомнительные

Твиттер сборной России за день до товарищеского матча с Молдавией объявил о сомнительных тестах на коронавирус у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. Симптомов болезни ни у кого нет.

В день матча тестирование показало отрицательные результаты у всех игроков.

Матч с Молдавией начнется в 20:00 по Москве.