Россия
Футбол
коронавирус
Федор Чалов
Антон Заболотный
Александр Ерохин
Даниил Лесовой
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #коронавирус #Футбол #Александр Ерохин #Антон Заболотный #Даниил Лесовой #Федор Чалов

У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты, в сборную вызван Чалов

вчера, 11:57

Твиттер сборной России сообщил о сомнительных тестах на коронавирус у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. Симптомов болезни ни у кого нет.

«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», – пишет твиттер.

Форвард ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную. Он тренировался с молодежной командой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#коронавирус
#Футбол
#Александр Ерохин
#Антон Заболотный
#Даниил Лесовой
#Федор Чалов