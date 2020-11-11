У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты, в сборную вызван Чалов

«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», – пишет твиттер.

Форвард ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную. Он тренировался с молодежной командой.