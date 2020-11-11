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У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты, в сборную вызван Чалов
вчера, 11:57
Твиттер сборной России сообщил о сомнительных тестах на коронавирус у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. Симптомов болезни ни у кого нет.
«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», – пишет твиттер.
Форвард ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную. Он тренировался с молодежной командой.
- Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября.
- Игра в Лиге наций против Турции – 15 ноября.
- Матч в Лиге наций против Сербии – 18 ноября.
- Все эти игры – в гостях.
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