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#Россия #Футбол #Молдавия

Где смотреть матч Молдавия – Россия

вчера, 20:50

12 ноября сборная России сыграет с Молдавией товарищеский матч. Начало – в 20:00 по Москве.

Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 19:55.

Молдавия
-:-
Россия
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