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Где смотреть матч Молдавия – Россия
вчера, 20:50
12 ноября сборная России сыграет с Молдавией товарищеский матч. Начало – в 20:00 по Москве.
Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 19:55.
- По сравнению с первоначальной заявкой сборной России есть изменения. Из-за болезни и травм за команду не сыграют Антон Шунин, Марио Фернандес и Игорь Смольников. Также не приедет на сбор нападающий Артем Дзюба.
- У Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового – сомнительные тесты на коронавирус.
- В сборную вызваны Сослан Джанаев, Дмитрий Живоглядов, Зелимхан Бакаев и Федор Чалов.
- После матча с Молдавией Россия сыграет в Лиге наций против Турции 15 ноября и против Сербии – 18 ноября. Все эти игры пройдут в гостях.
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