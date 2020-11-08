Черчесов не вызвал Дзюбу на ближайшие матчи сборной
Вчера в соцсетях появилось видео интимного характера с Артемом Дзюбой.
Первая реакция была от самого Дзюбы – он закрыл комментарии и сам аккаунт в инстаграме.
Вторая – от Станислава Черчесова. Он появился с заявлением, в котором говорит, что ситуация не имеет никакого отношения к сборной:
«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу.
Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.
В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет».