Черчесов не вызвал Дзюбу на ближайшие матчи сборной

Вчера в соцсетях появилось видео интимного характера с Артемом Дзюбой.

Первая реакция была от самого Дзюбы – он закрыл комментарии и сам аккаунт в инстаграме.

Вторая – от Станислава Черчесова. Он появился с заявлением, в котором говорит, что ситуация не имеет никакого отношения к сборной: