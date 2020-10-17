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#Гильермо Варела #РПЛ #Динамо #Реал #Манчестер Юнайтед #Айнтрахт Ф #Копенгаген #Пеньяроль

Защитник «Копенгагена» Варела перешел в «Динамо». Это аренда до конца сезона

17 октября, 14:40

Гильермо Варела – новичок «Динамо». Это 27-летний защитник из Уругвая, воспитанник «Пеньяроля». Он принадлежал «Копенгагену» с января 2019 года.

В Европе Варела играл за вторую команду «Реала», «Айнтрахт» и «МЮ». Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

«СЭ» писал, что в соглашении между «Динамо» и «Копенгагеном» прописана сумма выкупа Варелы за 1,4 миллиона евро.

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#Айнтрахт Ф
#Копенгаген
#Пеньяроль