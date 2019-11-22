Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Копенгаген
Копенгаген
Подписаться
Сайт
fck.dk
Страна
Дания
Стадион
Паркен
Тренер
Стале Солбаккен
С. Солбаккен
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Полиция Копенгагена назвала фанатов «Селтика» геями. Это опечатка в одной букве
#Лига Европы
21 февраля, 12:30
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
Капитану «Копенгагена» подарили скамейку. Так фанаты поздравили его с окончанием карьеры
#Вильям Квист
30 апреля 2019, 10:48