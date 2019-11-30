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Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Вот результаты:
Группа А (Рим - Баку)
- Турция
- Италия
- Уэльс
- Швейцария
Группа В (Санкт-Петербург - Копенгаген)
- Дания
- Финляндия
- Бельгия
- Россия
Группа С (Амстердам - Бухарест)
- Нидерланды
- Украина
- Австрия
- Грузия/Белоруссия/Северная Македония/Косово*
Группа D (Лондон - Глазго)
- Англия
- Хорватия
- Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия*
- Чехия
Группа Е (Бильбао - Дублин)
- Испания
- Швеция
- Польша
- Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия*
Группа F (Мюнхен - Будапешт)
- Исландия/Румыния/Болгария/Венгрия*
- Португалия
- Франция
- Германия
* Определятся по результатам плей-офф Лиги Наций (в марте).
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