Чем заменить Airbnb в 2022 году

Что произошло с Airbnb в 2022 году

Airbnb – это сервис краткосрочной аренды жилья. Первая новость по деталям его работы с Россией вышла еще 4 марта. Тогда исполнительный директор компании Брайан Чески объяснил, что останавливаются все операции в России и Беларуси. Важно: в тот момент россияне в некоторых случаях еще могли забронировать жилье в любой другой стране мира.

4 апреля на официальном сайте Airbnb появилось дополнительное пояснение по ситуации. Там есть такая строчка: «Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены». Россияне и белорусы больше не могут забронировать жилье в любой стране через сервис Airbnb. Об этом рассказано в отдельной части материала об ограничениях.

Ключевой момент связан с другим ограничением. Сервис Airbnb указывал, что все оформленные до 4 марта бронирования не будут отменены. Теперь отмена коснулась и их. Люди жалуются, что Airbnb не возвращает деньги за отмененные брони. Вместо этого – бессрочный бонус на следующее бронирование. Воспользоваться им нельзя из-за приостановки работы сервиса.

До этого в России прекратил работу сервис Booking. Мы рассказывали о ситуации с ним в отдельном материале: