Чем заменить Airbnb в 2022 году
Что произошло с Airbnb в 2022 году
Airbnb – это сервис краткосрочной аренды жилья. Первая новость по деталям его работы с Россией вышла еще 4 марта. Тогда исполнительный директор компании Брайан Чески объяснил, что останавливаются все операции в России и Беларуси. Важно: в тот момент россияне в некоторых случаях еще могли забронировать жилье в любой другой стране мира.
4 апреля на официальном сайте Airbnb появилось дополнительное пояснение по ситуации. Там есть такая строчка: «Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены». Россияне и белорусы больше не могут забронировать жилье в любой стране через сервис Airbnb. Об этом рассказано в отдельной части материала об ограничениях.
Ключевой момент связан с другим ограничением. Сервис Airbnb указывал, что все оформленные до 4 марта бронирования не будут отменены. Теперь отмена коснулась и их. Люди жалуются, что Airbnb не возвращает деньги за отмененные брони. Вместо этого – бессрочный бонус на следующее бронирование. Воспользоваться им нельзя из-за приостановки работы сервиса.
До этого в России прекратил работу сервис Booking. Мы рассказывали о ситуации с ним в отдельном материале:
Мы уже объясняли принципы работы сервисов, которые больше ориентированы на отели внутри России. Если вас интересует именно это, то почитайте там. Здесь мы оставим примеры сервисов, через которые по-прежнему можно забронировать жилье на короткий срок за пределами России. Большинство из них ориентированы именно на частное жилье.
Чем заменить сервис Airbnb в 2022 году
Couchsurfing
Сервис, который объединяет путешественников со всего мира. В описании указано: «Используйте Couchsurfing, чтобы найти жилье или поделиться своим домом и родным городом с путешественниками». Через него можно найти жителей из любой страны, которые готовы принять у себя иностранных путешественников. Там же доступно размещение и во многих городах России.
FlipKey
Этот сайт напрямую связан с популярным сервисом Tripadvisor (в шапке даже размещен его логотип). FlipKey ориентирован на жилье для отдыха. Поиск доступен по крупным городам из 179 стран мира. Еще FlipKey использует защиту платежей от Tripadvisor. Это означает, что в некоторых обстоятельствах можно вернуть деньги. Так сервис гарантирует защиту для пользователей.
Vrbo
Полноценная альтернатива и конкурент Airbnb. Vrbo ориентирован именно на мировые бронирования – российские города не показываются. У американского сервиса Vrbo есть несколько минусов: бесплатная отмена жилья возможна только за месяц до размещения, высокая стоимость. У сервиса есть версии сайтов на различных языках, но российской в списке не указано.
ONETWOTRIP
Существует отдельный фильтр, по которому открывается подборка частного жилья в крупном зарубежном городе. Мы проверили на примере турецкого Стамбула: OneTwoTrip сразу предлагает несколько вариантов с ценами в рублях. Фильтров там больше, чем на других сайтах. В отзывах пользователи могут указывать плюсы и минусы – это подсвечивается разными цветами.
Какие еще сервисы помогут заменить Airbnb
Homestay.com
33 тысячи семей из 176 стран мира готовы принять у себя гостей. Именно такие объявления опубликованы на Homestay. Здесь можно забронировать комнату в конкретном доме, где уже проживает семья. Возможно бронирование и на долгий срок. В описании написано, что хозяева домов помогают гостям осваиваться. Доступные направления: Мадрид, Лондон, Дублин и другие.
Суточно.Ру
Сайт ориентирован на поиск жилья внутри России, но есть выбор квартир и в странах ближнего зарубежья. Например, по Казахстану предлагается 1500 вариантов на майские даты. Можно выбрать между комнатами, гостевыми домами, квартирами и коттеджами. Сервис указывает, что успешно работает уже десять лет и предлагает более 100 тысяч вариантов проживания.
«Квартирка»
Там предлагается выбор жилья почти по всем городам России. Но на «Квартирке» представлены и такие страны: Венгрия, Турция, Финляндия, Испания, Италия, Германия и другие. Есть и минус – маленький выбор по зарубежным городам и количество вариантов в них. Так в Германии доступен только фильтр по Кельну, где представлены всего четыре варианта квартир.
TUTU.RU.ОТЕЛИ
Есть разнообразие даже по европейским городам. Фильтры на Tutu с отелями напоминают Суточно.ру. Там есть выбор из апартаментов, отелей, хостелов и других типов жилья для временного размещения. Вместе с описанием плюсов любого зарубежного отеля опубликованы десятки фотографий. На странице отеля прописаны все удобства и детали размещения.
Что еще нужно учитывать при бронировании жилья в Европе
Во многих странах мира по-прежнему действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, хотя наблюдается тенденция по их постепенной отмене. Это указано и на некоторых сайтах, которые показаны в этом материале. Чаще всего ограничения для путешественников касаются вакцинации от коронавируса: для каждой конкретной страны они могут быть уникальными.
Самолеты из России напрямую не летают в страны ЕС. Visa и Mastercard по-прежнему не работают с зарубежными переводами для пользователей из России. У них есть альтернатива – «Мир» и UnionPay. Но действие распространяется не на весь мир. Отдельно можно почитать подробнее о том, где оформить карту UnionPay. Эта международная платежная система работает в 180 странах.
Некоторые сайты предлагают такие варианты, где невозможно вернуть деньги в случае отмены брони. Для таких экстренных случаев существуют специальные сайты – через них можно дешево перекупить подобную невозвратную бронь. Но чаще всего такие сервисы все-таки ориентированы на отели. Так на сайте Roomer можно оформить бронь даже с трехкратной скидкой.