Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное

В январе 2019-го Леонид Федун сообщил, что Зе Луиш и Луис Адриано будут играть за «Спартак» еще несколько лет. Через полгода оба ушли.

Выглядит странно. Но такое неоднократно случалось раньше. Мы нашли 14 подобных заявлений: про увольнения тренеров, продажи игроков и разборки с судьями.

● В начале 2007 года Федун высказался о Егоре Титове:

«Наш капитан ведет всю игру впереди и будет играть еще сезона два как минимум»

Титов был отчислен летом 2008-го.

● Федун высказался на награждении серебряными медалями в марте-2007:

«Мы хотим растить игроков для сборной России, а не Бразилии»

Через два года: четыре основных игрока – бразильцы Кариока, Алекс, Ибсон и Веллитон.

● Июль-2008, неудачи «Спартака» при Черчесове.

«Это было бы просто каким-то мазохизмом – опять снимать тренера по ходу чемпионата. Я хочу дать Черчесову доработать до конца чемпионата»

Через месяц Черчесов был уволен из «Спартака».