Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
В январе 2019-го Леонид Федун сообщил, что Зе Луиш и Луис Адриано будут играть за «Спартак» еще несколько лет. Через полгода оба ушли.
Выглядит странно. Но такое неоднократно случалось раньше. Мы нашли 14 подобных заявлений: про увольнения тренеров, продажи игроков и разборки с судьями.
● В начале 2007 года Федун высказался о Егоре Титове:
«Наш капитан ведет всю игру впереди и будет играть еще сезона два как минимум»
Титов был отчислен летом 2008-го.
● Федун высказался на награждении серебряными медалями в марте-2007:
«Мы хотим растить игроков для сборной России, а не Бразилии»
Через два года: четыре основных игрока – бразильцы Кариока, Алекс, Ибсон и Веллитон.
● Июль-2008, неудачи «Спартака» при Черчесове.
«Это было бы просто каким-то мазохизмом – опять снимать тренера по ходу чемпионата. Я хочу дать Черчесову доработать до конца чемпионата»
Через месяц Черчесов был уволен из «Спартака».
● Апрель-2011, действующий тренер Валерий Карпин и перемены?
«Вероятнее всего, имя тренера будет названо в четверг»
Новый тренер появился только через 14 месяцев.
● Август-2011, спорное судейство Карасева в игре с ЦСКА и громкое интервью.
«Такого судейства не припомню с времен бандитских 90-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром»
Карасев продолжает судить. Следующий матч Карасева со «Спартаком» датирован мартом 2012-го. И еще 14 матчей «Спартака» он обслуживал после этого.
● Цитата о стадионе.
«А в 2013-м, если не произойдет никакого форс-мажора, такого как, например, очень холодная зима, стадион начнет функционировать»
Запущен осенью 2014-го.
● 20 ноября 2012-го – Эмери все еще тренер «Спартака». Кредит доверия высок?
«Отставка Эмери? У него два года контракта, он будет работать все два года»
Эмери уволен через 5 дней.
● Еще о судействе уже в апреле 2013-го.
«Я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут «баранку» – 0:3. Мы отказываемся играть при подобной системе судейства»
Кардинальных перемен в системе судейства не произошло. «Баранок» тоже не было.
● В июле 2013-го Федун комментирует слухи о переходе парагвайского форварда.
«Кто такой Барриос? Я такого не знаю»
Через две недели «Спартак» объявил о переходе Барриоса.
● Февраль 2014-го, Широков может перейти в «Спартак». Или нет?
«Ситуацию по поводу Романа Широкова не комментирую. Лично я его в команде не вижу»
В июле 2014-го Широков подписал контракт со «Спартаком».
● В октябре 2014-го настойчивые слухи о переходе Дзюбы в один из клубов РПЛ. Комментарий?
«Это все неправда, Дзюба будет играть в «Спартаке»
Через несколько месяцев Дзюба договорился о переходе в «Зенит».
● Январь-2016, разговор о Квинси Промесе.
«В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги, чем 40-50 миллионов евро. Я вижу сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил за Мемфиса Депая, а Промес, я считаю, не хуже»
Позже была и такая цитата:
«Продавать Промеса специально не собираемся. Если появится вариант на 40 миллионов, а в договоре футболиста записана такая сумма, то он сможет уйти за эти деньги»
Летом 2018-го Промес уходит в статусе лидера клуба и лучшего бомбардира чемпионата за 20 миллионов.
● Июль-2018, вопрос о Массимо Каррере – действующем тренере «Спартака». А вот ответ:
«Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце»
Каррера уволен в октябре.
● Январь 2019-го, успокоил по Зе Луишу и Луису Адриано.
«Мы не собираемся их продавать. На них стоит высокая выкупная цена, а дешевле мы не собираемся продавать. Так что болельщики могут быть спокойны, как минимум еще несколько лет они у нас будут играть»
Оба проданы летом 2019-го.