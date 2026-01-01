Казахстан

Дата независимости
1991 г.
Факт
9-я страна мира по территории (2724902 кв. км.)
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Столица Казахстана меняет название в четвертый раз за 30 лет: как это происходит и зачем
#Казахстан
Как Казахстан чуть не получил Олимпиаду-2022 вместо Китая – не хватило четырех голосов: уже были поддержка России и готовый план
#Олимпиада-2022
Загадка Назарбаева – главный итог Казахстана после протестов. Он поддержал президента, пока его родственники теряют госдолжности
#Нурсултан Назарбаев
Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?
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#Казахстан
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Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах
#Казахстан
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
Протесты в Казахстане 2022 – онлайн: все главные события в одном месте
#Казахстан
Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий
#Казахстан