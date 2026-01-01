Казахстан

Дата независимости
1991 г.
Факт
9-я страна мира по территории (2724902 кв. км.)
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Президент Казахстана Токаев объявил себя новым главой Совета безопасности. Назарбаев уйдет в отставку
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