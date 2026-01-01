Кубок Первого канала

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Хоккей
Финляндия обыграла Россию в заключительном матче Кубка Первого канала. Решающий гол случился в овертайме, когда Россия сняла вратаря
#Россия (х)
Хоккей
Россия обыграла Чехию и выиграла третий матч на Кубке Первого канала. В третьем периоде она заменила вратаря
#Россия (х)
Хоккей
Вратарь сборной России Самонов не играл в КХЛ два месяца. Его последний матч – 27 октября
#Александр Самонов
Хоккей
🇷🇺 Россия обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала. У нее две победы в двух матчах
#Кубок Первого канала
Хоккей
Воронков исключен из состава России на Кубок первого канала. Он травмировался после силового приема в матче КХЛ
#Дмитрий Воронков
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Крейчи сыграет за Чехию на Кубке Первого канала
#Чехия (х)
Хоккей
Плотников, Гусев и Федотов вошли в состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала
#Россия (х)
Хоккей
Россия на Кубке Первого канала сыграет против четырех сборных. 15 декабря пройдет матч против Канады
#Россия (х)
Хоккей
Россия выиграла Кубок Первого канала
#Россия (х)