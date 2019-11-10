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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Рубен Невеш 41
Хименес 84
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Трезеге 90
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
84'
84'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
41'
41'
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету
Астон Вилла
мин
12
Стир
Джед Стир
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
90
17
Трезеге
Трезеге
90'
90'
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
5
Честер
Джеймс Честер
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
26
Коджиа
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