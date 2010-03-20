Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 17
Карью 83
2:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Крэддок 24
Милнер 38
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
20 марта 2010, 15:45 МСК
20.03.2010, 15:45 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Данн
Ричард Данн
72
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
38'
38'
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
77
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Карью
Джон Карью
17'
83'
17', 83'
90
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Кларк
Киран Кларк
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
24'
24'
90
0
Уорд
Стивен Уорд
64
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Джонс
Даниэль Джонс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Гедиура
Адлан Гедиура
46
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
88
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Кеох
Эндрю Кеох