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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакамбу 26
Бакамбу 51
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
10 янв. 2016, 14:00 МСК
10.01.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
27
Марин
Адриан Марин
90
21
Бруно
Бруно
90
8
Джонатан
Джонатан
78
18
Суарес
Денис Суарес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
66
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
26'
51'
26', 51'
71
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
22
Рукавина
Антонио Рукавина
24
Байи
Эрик Байи
4
Пина
Томас Пина
7
Саму
Саму
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
10
Баптистао
Лео Баптистао
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
39
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
3
Менендес
Алекс Менендес
90
19
Кармона
Карлос Кармона
64
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
69
17
Омар
Омар
90
25
Халилович
Ален Халилович
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
90
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
22
Перес
Пабло Перес
23
Джони
Джони
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
33
Нди
Дани Нди