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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 76
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
28 нояб. 2009, 20:00 МСК
28.11.2009, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
87
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
77
0
Моран
Луис Моран
90
0
Баррал
Давид Баррал
69
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
76'
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Пирес
Робер Пирес
90
0
Сенна
Маркос Сенна
61
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
77
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Нилмар
Нилмар
68
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Маркано
Иван Маркано
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Фустер
Давид Фустер
0
Льоренте
Хосеба Льоренте