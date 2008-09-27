Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
27 сент. 2008, 21:00 МСК
27.09.2008, 21:00 МСК
суббота
Составы