Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Лора 39
Гальвез 85
2:3
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Гаспар 19
Сенна 43
Перес 56
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
1 мая 2012, 21:00 МСК
1.05.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
79
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
85'
85'
90
0
Менендес
Серхио Менендес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
57
0
Лора
Альберто Лора
39'
39'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
61
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Сангой
Гастон Сангой
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Гарсиа
Мойсес Гарсиа
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Каштру
Андре Каштру
0
Менди
Формос Менди
0
Билич
Мате Билич
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
19'
19'
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Сенна
Маркос Сенна
43'
43'
62
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Перес
Эрнан Перес
56'
56'
89
0
Марчена
Карлос Марчена
72
0
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Нилмар
Нилмар
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо