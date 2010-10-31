Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 71
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 90
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
31 окт. 2010, 19:00 МСК
31.10.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
71'
71'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Кармело
Кармело
65
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
86
0
Сангой
Гастон Сангой
75
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Баррал
Давид Баррал
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
73
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90'
90'
90
0
Нилмар
Нилмар
80
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Алтидор
Жози Алтидор