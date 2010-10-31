Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 71
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 90
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
31 окт. 2010, 19:00 МСК
31.10.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
71'
71'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Кармело
Кармело
65
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
86
0
Сангой
Гастон Сангой
75
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Баррал
Давид Баррал
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
73
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90'
90'
90
0
Нилмар
Нилмар
80
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Алтидор
Жози Алтидор