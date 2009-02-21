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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 2
Капдевила 36
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 1
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
21 февр. 2009, 22:00 МСК
21.02.2009, 22:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
36'
36'
90
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
90
0
Касорла
Санти Касорла
81
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
2'
2'
57
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
65
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Сиган
Паскаль Сиган
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Фернандес
Матиас Фернандес
0
Нихат
Нихат
Спортинг
мин
0
Андреу
Андреу
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Канелья
Роберто Канелья
69
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
62
0
Билич
Мате Билич
1'
1'
81
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Кастро
Диего Кастро
0
Матео
Кике Матео
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо