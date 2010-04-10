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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Годин 16
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2010, 21:00 МСК
10.04.2010, 21:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
16'
16'
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
73
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
64
0
Нилмар
Нилмар
85
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Маркано
Иван Маркано
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
0
Касорла
Санти Касорла
0
Пирес
Робер Пирес
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Фустер
Давид Фустер
Спортинг
мин
0
Матео
Кике Матео
68
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Херард
Херард
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
85
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
68
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал