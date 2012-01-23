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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 57
Валеро 59
Бруно 90
3:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
23 янв. 2012, 22:59 МСК
23.01.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Сенна
Маркос Сенна
78
0
Валеро
Борха Валеро
59'
59'
90
0
Бруно
Бруно
90'
90'
90
0
Кани
Кани
70
0
Рубен
Марко Рубен
57'
57'
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Перес
Эрнан Перес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
60
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
68
0
Ново
Начо Ново
60
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Билич
Мате Билич