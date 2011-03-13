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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 29
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 90
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
13 марта 2011, 21:00 МСК
13.03.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Касорла
Санти Касорла
89
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
59
0
Росси
Джузеппе Росси
29'
29'
90
0
Нилмар
Нилмар
80
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Рубен
Марко Рубен
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
68
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90'
90'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
69
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
81
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кармело
Кармело
0
Ново
Начо Ново
0
Моран
Луис Моран