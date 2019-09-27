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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Экамби 39
Касорла 68
Экамби 76
Морено 90
Чуквуэзе 90
5:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Эмерсон 48
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
27 сент. 2019, 22:00 МСК
27.09.2019, 22:00 МСК
пятница
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
8
Касорла
Санти Касорла
68'
68'
85
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
57
20
Пенья
Рубен Пенья
90
7
Морено
Жерар Морено
90'
90'
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
76'
39'
76', 39'
80
4
Торрес
Пау Торрес
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90'
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Бетис
мин
17
Хоакин
Хоакин
80
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
75
16
Морон
Лорен Морон
79
22
Эмерсон
Эмерсон
48'
48'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
23
Манди
Айсса Манди
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
35
Гарсия
Рауль Гарсия