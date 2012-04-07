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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Санта Крус 35
Кастро 38
Эчебаррия 59
3:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 90
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
7 апр. 2012, 22:59 МСК
7.04.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
61
0
Перейра
Хонатан Перейра
54
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
59'
59'
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
35'
35'
90
0
Кастро
Рубен Кастро
38'
38'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Молина
Хорхе Молина
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
64
0
Кани
Кани
64
0
Сенна
Маркос Сенна
46
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Рубен
Марко Рубен
90'
90'
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Нилмар
Нилмар
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо