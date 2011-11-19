Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Тамбов
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Валеро 20
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
19 нояб. 2011, 20:00 МСК
19.11.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Валеро
Борха Валеро
20'
20'
89
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
84
0
Бруно
Бруно
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Перес
Эрнан Перес
74
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Хоселу
Хоселу
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Устариц
Астарлоа Устариц
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Ириней
Ириней
46
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
57
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
0
Кастро
Рубен Кастро
73
0
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Чика
Хавьер Чика
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Санта Крус
Роке Санта Крус