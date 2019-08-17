Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гамейро 58
1:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Оярсабаль 90
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
17 авг. 2019, 20:00 МСК
17.08.2019, 20:00 МСК
суббота
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
58'
58'
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
85
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
82
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
8
Солер
Карлос Солер
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
21
Пиччини
Кристиано Пиччини
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
11
Черышев
Денис Черышев
20
Торрес
Ферран Торрес
22
Гомес
Максимилиано Гомес
2
Вальехо
Ману Вальехо
Реал Сосьедад
мин
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
11
Янузай
Аднан Янузай
71
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
82
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90'
90'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
29
Муньос
Айэн Муньос
85
27
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
1
Ремиро
Алекс Ремиро
33
Элустондо
Ариц Элустондо
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
20
Родригес
Кевин Родригес
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа