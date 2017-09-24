Реал Сосьедад

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|Запасные
|
13
Тоньо
Тоньо
-
|
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
-
|
16
Каналес
Серхио Каналес
18
|
14
Пардо
Рубен Пардо
8
|
8
Янузай
Аднан Янузай
44
|
9
Агиррече
Иманол Агиррече
-
|
21
Баутиста
Хон Баутиста
-
|Главный тренер
|
Эусебио Сакристан
|Запасные
|
13
Нето
Нето
-
|
21
Монтойя
Мартин Монтойя
-
|
4
Мурильо
Джейсон Мурильо
-
|
26
Латорре
Антонио Латорре
15
|
11
Перейра
Андреас Перейра
15
|
6
Максимович
Неманья Максимович
-
|
22
Мина
Санти Мина
15
|Главный тренер
|
Марселино Гарсия Тораль
События
Матч окончен 2:3
90'
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
85'
ГОЛ! 2:3
Замена
82'
79'
Вторая желтая
Желтая карточка
77'
75'
Замена
75'
Замена
75'
Замена
Замена
72'
Вторая желтая
68'
ГОЛ! 2:2
59'
56'
Желтая карточка
55'
ГОЛ! 1:2
Желтая карточка
50'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:1)
45'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:1
33'
27'
Желтая карточка
26'
ГОЛ! 0:1
9'
Желтая карточка
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