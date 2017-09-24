Реал Сосьедад - Валенсия: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Элустондо 33
Оярсабаль 59
2:3

Реал Сосьедад - Валенсия: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Родриго 26
Видаль 55
Дзадза 85
Примера, 6 тур

Примера,

Испания
24 сент. 2017, 21:45 МСК
24.09.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
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События

Матч окончен 2:3
90'
Желтая карточка
Хауме
90'
Желтая карточка
Санти Мина
85'
ГОЛ! 2:3
Симоне Дзадза
Замена
Хаби Прието
Рубен Пардо
82'
79'
Вторая желтая
Жоффри Кондогбиа
Желтая карточка
Микель Оярсабаль
77'
75'
Замена
Карлос Солер
Андреас Перейра
75'
Замена
Хосе Луис Гайя
Санти Мина
75'
Замена
Родриго
Антонио Латорре
Замена
Виллиан Жозе
Серхио Каналес
72'
Вторая желтая
Игор Субельдия
68'
ГОЛ! 2:2
Микель Оярсабаль
59'
56'
Желтая карточка
Хосе Луис Гайя
55'
ГОЛ! 1:2
Игнасио Видаль
Желтая карточка
Игор Субельдия
50'
Замена
Хуанми
Аднан Янузай
46'
Конец первого тайма (1:1)
45'
Желтая карточка
Жоффри Кондогбиа
ГОЛ! 1:1
Ариц Элустондо
33'
27'
Желтая карточка
Родриго
26'
ГОЛ! 0:1
Родриго
9'
Желтая карточка
Гонсало Гедеш
Начало матча

Прошлые матчи

06.02.2022 06 февр. 2022 вс 16:00
Валенсия
0 : 0
Реал Сосьедад
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 16:00
Валенсия
0
Реал Сосьедад
0
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Валенсия
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 23:00
Реал Сосьедад
0
Валенсия
0
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 17:15
Валенсия
2 : 2
Реал Сосьедад
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 17:15
Валенсия
2
Реал Сосьедад
2
29.09.2020 29 сент. 2020 вт 20:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Валенсия
29.09.2020 29 сент. 2020 вт 20:00
Реал Сосьедад
0
Валенсия
1
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 18:15
Валенсия
0 : 0
Реал Сосьедад
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 18:15
Валенсия
0
Реал Сосьедад
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Валенсия
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 14:00
Реал Сосьедад
0
Валенсия
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 20:30
Валенсия
2 : 1
Реал Сосьедад
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 20:30
Валенсия
2
Реал Сосьедад
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 21:45
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 21:45
Реал Сосьедад
2
Валенсия
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:30
Валенсия
2 : 3
Реал Сосьедад
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:30
Валенсия
2
Реал Сосьедад
3
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Валенсия
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
3
Валенсия
2
13.05.2016 13 мая 2016 пт 21:30
Валенсия
0 : 1
Реал Сосьедад
13.05.2016 13 мая 2016 пт 21:30
Валенсия
0
Реал Сосьедад
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 18:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Валенсия
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 18:00
Реал Сосьедад
2
Валенсия
0
01.03.2015 01 марта 2015 вс 14:00
Валенсия
2 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2015 01 марта 2015 вс 14:00
Валенсия
2
Реал Сосьедад
0
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 20:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Валенсия
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 20:00
Реал Сосьедад
1
Валенсия
1
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:59
Реал Сосьедад
1 : 0
Валенсия
16.03.2014 16 марта 2014 вс 22:59
Реал Сосьедад
1
Валенсия
0
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 19:00
Валенсия
1 : 2
Реал Сосьедад
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 19:00
Валенсия
1
Реал Сосьедад
2
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 22:00
Реал Сосьедад
4 : 2
Валенсия
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 22:00
Реал Сосьедад
4
Валенсия
2
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:00
Валенсия
2 : 5
Реал Сосьедад
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:00
Валенсия
2
Реал Сосьедад
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