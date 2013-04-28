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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мартинес 34
Кастро 73
Агиррече 86
Агиррече 90
4:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 25
Жонас 90
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
28 апр. 2013, 22:00 МСК
28.04.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
34'
34'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
73'
73'
77
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
89
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
88
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
86'
90'
86', 90'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
80
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
76
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
72
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
25'
25'
90
0
Жонас
Жонас
90'
90'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти