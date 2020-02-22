Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мерино 12
Монреаль 45
Янузай 48
3:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
22 февр. 2020, 20:30 МСК
22.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
45'
45'
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
11
Янузай
Аднан Янузай
48'
48'
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
12'
12'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
19
Исак
Александер Исак
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
12
Муньос
Айэн Муньос
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
34
Эскердо
Висенте Эскердо
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
23
Собрино
Рубен Собрино