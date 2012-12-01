Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 2
Сольдадо 73
2:5
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
де ла Белья 43
Гонсалес 57
Ифран 64
Агиррече 83
Вела 90
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
1 дек. 2012, 20:00 МСК
1.12.2012, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
65
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
76
0
Бернат
Хуан Бернат
65
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
2'
73'
2', 73'
90
0
Жонас
Жонас
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
57'
57'
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
43'
43'
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
72
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Вела
Карлос Вела
90'
90'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
74
0
Ифран
Диего Ифран
64'
64'
78
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Рос
Хави Рос
0
Фукс
Виктор Фукс
0
Агиррече
Иманол Агиррече
83'