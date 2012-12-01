Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 2
Сольдадо 73
2:5
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
де ла Белья 43
Гонсалес 57
Ифран 64
Агиррече 83
Вела 90
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
1 дек. 2012, 20:00 МСК
1.12.2012, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
65
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
76
0
Бернат
Хуан Бернат
65
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
2'
73'
2', 73'
90
0
Жонас
Жонас
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
57'
57'
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
43'
43'
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
72
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Вела
Карлос Вела
90'
90'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
74
0
Ифран
Диего Ифран
64'
64'
78
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Рос
Хави Рос
0
Фукс
Виктор Фукс
0
Агиррече
Иманол Агиррече
83'