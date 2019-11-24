Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Смоллинг 49
Манчини 57
Джеко 66
3:0
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
24 нояб. 2019, 17:00 МСК
24.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
66'
66'
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
49'
49'
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
57'
57'
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
8
Перотти
Диего Перотти
Брешиа
мин
28
Ромуло
Ромуло
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Ндой
Эмануэле Ндой
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
18
Айе
Флориан Айе