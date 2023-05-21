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|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
72
Белец
Вид Белец
|
3
Руджери
Маттео Руджери
|
17
Фасио
Федерико Фасио
|
16
Радованович
Иван Радованович
|
23
Гьембер
Норберт Гьембер
|
30
Маццокки
Паскуале Маццокки
|
18
Кулибали
Лассана Кулибали
|
15
Бохинен
Эмиль Бохинен
|
10
Верди
Симоне Верди
|
11
Джурич
Милан Джурич
|
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
|Запасные
|
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
|
12
Руссо
Антонио Руссо
-
|
31
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
|
25
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
|
21
Цортеа
Надир Цортеа
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
22
Оби
Жоэль Оби
-
|
14
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
2
Кулибали
Мамаду Кулибали
-
|
88
Перотти
Диего Перотти
-
|
20
Кастанос
Григорис Кастанос
-
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно