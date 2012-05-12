Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 64
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
12 мая 2012, 21:00 МСК
12.05.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
76
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
86
0
Гризманн
Антуан Гризманн
64'
64'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
57
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Бернат
Хуан Бернат
60
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
78
0
Фегули
Софиан Фегули
60
0
Коста
Тино Коста
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Криштиану
Криштиану
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Жонас
Жонас
0
Алькасер
Пако Алькасер