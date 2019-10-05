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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Дрмич 87
1:5
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Уэсли 14
Уэсли 30
Грилиш 49
Хурихейн 61
Луис 83
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
5 окт. 2019, 17:00 МСК
5.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Норвич Сити
мин
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
Запасные
3
Бирам
Сэм Бирам
7
Робертс
Патрик Робертс
20
Дрмич
Йосип Дрмич
87'
32
Србени
Деннис Србени
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
61'
61'
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
49'
49'
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
9
Уэсли
Уэсли
14'
30'
14', 30'
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
15
Конса
Эзри Конса
23
Хота
Хота
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
83'