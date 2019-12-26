Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Хурихейн 64
1:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2019, 18:00 МСК
26.12.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Астон Вилла
мин
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
1
Хитон
Том Хитон
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
90
17
Трезеге
Трезеге
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
64'
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
23
Хота
Хота
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
8
Вранчич
Марио Вранчич
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
32
Србени
Деннис Србени