«Челси» забил семь голов «Норвичу». У клуба травмированы два основных форварда

«Челси» разгромил «Норвич» со счетом 7:0. Хет-трик оформил Маунт, который забил первый и два последних гола в игре.

В нападении у «Челси» вышел Хаверц. В игре с «Мальме» травмы получили Вернер и Лукаку – обоих не было в заявке.

Так «Челси» закрепился на первом месте в таблице АПЛ. За девять матчей клуб набрал 22 очка. Разница мячей – 23:3.

До этого «Челси» забил 16 голов за восемь туров чемпионата Англии. Самой крупной победой в этом сезоне был разгром «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0).