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#Челси #АПЛ #Ромелу Лукаку #Норвич #Тимо Вернер #Мэйсон Маунт

«Челси» забил семь голов «Норвичу». У клуба травмированы два основных форварда

2 часа назад

«Челси» разгромил «Норвич» со счетом 7:0. Хет-трик оформил Маунт, который забил первый и два последних гола в игре. 

В нападении у «Челси» вышел Хаверц. В игре с «Мальме» травмы получили Вернер и Лукаку – обоих не было в заявке.

Так «Челси» закрепился на первом месте в таблице АПЛ. За девять матчей клуб набрал 22 очка. Разница мячей – 23:3.

До этого «Челси» забил 16 голов за восемь туров чемпионата Англии. Самой крупной победой в этом сезоне был разгром «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0).

Матч завершен
Челси
Лондон
Маунт 8
Хадсон-Одои 18
Джеймс 42
Чилвел 57
Ааронс 62
Маунт 85
Маунт 90
7:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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