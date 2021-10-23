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«Челси» забил семь голов «Норвичу». У клуба травмированы два основных форварда
2 часа назад
«Челси» разгромил «Норвич» со счетом 7:0. Хет-трик оформил Маунт, который забил первый и два последних гола в игре.
В нападении у «Челси» вышел Хаверц. В игре с «Мальме» травмы получили Вернер и Лукаку – обоих не было в заявке.
Так «Челси» закрепился на первом месте в таблице АПЛ. За девять матчей клуб набрал 22 очка. Разница мячей – 23:3.
До этого «Челси» забил 16 голов за восемь туров чемпионата Англии. Самой крупной победой в этом сезоне был разгром «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0).
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