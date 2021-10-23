Челси - Норвич Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
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Челси - Норвич Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
23 окт. 2021, 17:00 МСК
23.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке

Прошлые матчи

14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:15
Челси
1 : 0
Норвич Сити
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:15
Челси
1
Норвич Сити
0
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:30
Норвич Сити
2 : 3
Челси
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:30
Норвич Сити
2
Челси
3
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
Челси
1(5) : 1(3)
Норвич Сити
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
Челси
1(5)
Норвич Сити
1(3)
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
Норвич Сити
0 : 0
Челси
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
Норвич Сити
0
Челси
0
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
Норвич Сити
1 : 2
Челси
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
Норвич Сити
1
Челси
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Челси
1 : 0
Норвич Сити
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Челси
1
Норвич Сити
0
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Челси
0 : 0
Норвич Сити
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Челси
0
Норвич Сити
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 15:30
Норвич Сити
1 : 3
Челси
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 15:30
Норвич Сити
1
Челси
3
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Норвич Сити
0 : 1
Челси
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Норвич Сити
0
Челси
1
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Челси
4 : 1
Норвич Сити
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Челси
4
Норвич Сити
1
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 15:45
Норвич Сити
0 : 0
Челси
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 15:45
Норвич Сити
0
Челси
0
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Челси
3 : 1
Норвич Сити
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Челси
3
Норвич Сити
1

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