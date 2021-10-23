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Челси VS Норвич Сити
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Челси - Норвич Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Норвич Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
23 окт. 2021, 17:00 МСК
23.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Прошлые матчи
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:15
Челси
1 : 0
Норвич Сити
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:15
Челси
1
Норвич Сити
0
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:30
Норвич Сити
2 : 3
Челси
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:30
Норвич Сити
2
Челси
3
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
Челси
1(5) : 1(3)
Норвич Сити
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
Челси
1(5)
Норвич Сити
1(3)
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 0
Челси
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Норвич Сити
0
Челси
0
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
Норвич Сити
1 : 2
Челси
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
Норвич Сити
1
Челси
2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Челси
1 : 0
Норвич Сити
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Челси
1
Норвич Сити
0
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Челси
0 : 0
Норвич Сити
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Челси
0
Норвич Сити
0
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
15:30
Норвич Сити
1 : 3
Челси
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
15:30
Норвич Сити
1
Челси
3
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Норвич Сити
0 : 1
Челси
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Норвич Сити
0
Челси
1
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
17:00
Челси
4 : 1
Норвич Сити
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
17:00
Челси
4
Норвич Сити
1
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
15:45
Норвич Сити
0 : 0
Челси
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
15:45
Норвич Сити
0
Челси
0
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
17:00
Челси
3 : 1
Норвич Сити
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
17:00
Челси
3
Норвич Сити
1
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
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30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
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30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
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30 мая, 02:24
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Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
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04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28