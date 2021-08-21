Грилиш забил первый гол за «Манчестер Сити». Он самый дорогой игрок АПЛ

Полузащитник Джек Грилиш вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч второго тура АПЛ против «Норвича» и на 22-й минуте забил дебютный гол.

Это его третий матч за «Манчестер Сити». Он выходил в матчах за Суперкубок Англии против «Лестера» и против «Тоттенхэма» в АПЛ. Обе игры завершились поражениями «МС».

Трансфер Грилиша оценивается в 117,5 млн евро. Это самое дорогое приобретение в истории АПЛ. Он перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» этим летом.