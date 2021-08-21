Джек Грилиш
АПЛ
Манчестер Сити
Норвич
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#Джек Грилиш #АПЛ #Манчестер Сити #Норвич

Грилиш забил первый гол за «Манчестер Сити». Он самый дорогой игрок АПЛ

час назад

Полузащитник Джек Грилиш вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч второго тура АПЛ против «Норвича» и на 22-й минуте забил дебютный гол.

Это его третий матч за «Манчестер Сити». Он выходил в матчах за Суперкубок Англии против «Лестера» и против «Тоттенхэма» в АПЛ. Обе игры завершились поражениями «МС».

Трансфер Грилиша оценивается в 117,5 млн евро. Это самое дорогое приобретение в истории АПЛ. Он перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» этим летом.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Крул 7
Грилиш 22
Ляпорт 64
Стерлинг 71
Марез 84
5:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
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Источник:
Гол.ру
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