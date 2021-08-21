Манчестер Сити - Норвич Сити: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-

Манчестер Сити - Норвич Сити: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
21 авг. 2021, 17:00 МСК
21.08.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке

Прошлые матчи

26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Норвич Сити
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Манчестер Сити
5
Норвич Сити
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Норвич Сити
3 : 2
Манчестер Сити
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Норвич Сити
3
Манчестер Сити
2
12.03.2016 12 марта 2016 сб 15:45
Норвич Сити
0 : 0
Манчестер Сити
12.03.2016 12 марта 2016 сб 15:45
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
0
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 3
Манчестер Сити
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
3
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Норвич Сити
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
Манчестер Сити
2
Норвич Сити
1
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 0
Манчестер Сити
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
0
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
7 : 0
Норвич Сити
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
7
Норвич Сити
0
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 3
Норвич Сити
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Манчестер Сити
2
Норвич Сити
3
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Норвич Сити
3 : 4
Манчестер Сити
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Норвич Сити
3
Манчестер Сити
4
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 14:45
Норвич Сити
1 : 6
Манчестер Сити
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 14:45
Норвич Сити
1
Манчестер Сити
6
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Норвич Сити
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
5
Норвич Сити
1

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