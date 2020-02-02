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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 33
Дольберг 64
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Экамби 45
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
4
Данте
Данте
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
21
Данило
Данило
90
10
Уна
Адам Уна
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
33'
64'
33', 64'
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
5
Дурмиси
Риза Дурмиси
23
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
22
Лусамба
Арно Лусамба
7
Маолида
Мизьян Маолида
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Лион
мин
25
Какере
Максанс Какере
90
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
20
Маршал
Маршал
90
4
Рафаэл
Рафаэл
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
27
Корне
Максвел Корне
90
21
Экамби
Карл Токо Экамби
45'
45'
90
Запасные
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
29
Тусар
Люка Тусар
22
Лукас
Жеан Лукас