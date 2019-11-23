Матч завершен
Лион
Лион
Рен-Аделед 10
Дембеле 28
2:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 78
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
23 нояб. 2019, 19:30 МСК
23.11.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
28'
28'
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
10'
10'
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
20
Маршал
Маршал
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
4
Рафаэл
Рафаэл
6
Марсело
Марсело
28
Коне
Юссуф Коне
27
Корне
Максвел Корне
25
Какере
Максанс Какере
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
10
Уна
Адам Уна
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
78'
78'
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
3
Льорис
Готье Льорис
23
Сарр
Маланг Сарр
21
Данило
Данило
22
Лусамба
Арно Лусамба
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
7
Маолида
Мизьян Маолида