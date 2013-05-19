Матч завершен
Ницца
Ницца
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
19 мая 2013, 16:05 МСК
19.05.2013, 16:05 МСК
воскресенье
Составы