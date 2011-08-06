Матч завершен
Ницца
Ницца
Мунье 6
1:3
Матч завершен
Лион
Лион
Лисандро 10
Гомис 33
Гоналон 74
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
6 авг. 2011, 22:00 МСК
6.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Монсон
Лусиано Монсон
90
0
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Клер
Франсуа Клер
49
0
Мерием
Камиль Мерием
86
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
60
0
Дигар
Дидье Дигар
90
0
Мунье
Антони Мунье
6'
6'
90
0
Сабле
Жульен Сабле
90
Запасные
0
Фернандес
Рауль Фернандес
0
Гомис
Кевин Гомис
0
Малага
Кевин Малага
0
Палун
Ллойд Палун
0
Диаките
Дрисса Диаките
0
Гонсалвеш
Эсмаэль Гонсалвеш
0
Поте
Микаэль Поте
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
74'
74'
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Лисандро
Лисандро
10'
10'
90
0
Бриан
Джимми Бриан
85
0
Гомис
Бафетимби Гомис
33'
33'
76
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Менса
Джон Менса
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Пье
Жереми Пье
0
Коне
Сиди Коне
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
0
Новийо
Арри Новийо